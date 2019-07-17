2019-07-17T12:08:24+03:00
Общество

В реке под Омском утонула 19-летняя девушка

Ее тело до сих пор не нашли
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В реке под Омском утонула 19-летняя девушкаВ реке под Омском утонула 19-летняя девушкаФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Все произошло около двух часов ночи в Нововаршавском районе Омской области. Там в Иртыше утонула 19-летняя девушка. Что она делала в столь позднее время на берегу реки, не сообщается. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе полиции, тело девушки до сих пор не найдено. Сейчас дно обследуют водолазы.

Напомним, ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что только за выходные в Иртыше утонули три человека. Несмотря на то, что купаться в реке запрещено, утомленные жарой горожане упорно лезут в воду. Часто омичи купаются в нетрезвом состоянии и на диких пляжах, что приводит к трагедиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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