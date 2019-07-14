В Омске за сутки утонули три человека

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-14T09:33:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омской области установилась жара. Теплая и сухая погода простоит до конца июля. Правда, жара тут же принесла новые проблемы: омичи потянулись на водоемы. И многие предпочитают отдыхать у реки и озерах с алкоголем. Только за пятницу в Омске утонули три человека. Такие данные приводят в мэрии. Двое - в Оми и один - на озере в Парке Победы. Во всем виновато спиртное.

- Человек в состоянии алкогольного опьянения часто находит у себя таланты и способности, которыми в трезвом виде не обладает, - цитируют руководителя департамента общественной безопасности Евгения Скрипкарева в пресс-службе мэрии. - Вот почему купаться после посиделок с алкоголем категорически нельзя. Переоценка собственных возможностей, дезориентация, спазм сосудов, внезапные судороги. Совокупность этих факторов или один из них могут привести к трагедии.

Больше половины трагедия на воде происходят именно после употребления спиртного. Тонущие люди не могут адекватно вести себя в водоеме, а люди на берегу не в состоянии оказать вовремя медпомощь.

ИСТОЧНИК KP.RU