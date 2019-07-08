Мэрия: омский тротуар, упирающийся в теплотрассу, еще не закончили

СЕГОДНЯ 08:12 2019-07-08T08:12:02+03:00

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Накануне в социальных сетях омичи обсмеяли тротуар, который упирается в теплотрассу. Тротуар находится в центре города, на улице Лермонтова рядом с 3-м Разъездом. Такое благоустройство вызвало у омичей только недоумение. Ведь чтобы пройти по тротуару, нужно перепрыгивать через теплотрассу.

Как оказалось, тротуар на этой улице еще не закончили – чиновники пообещали сделать через теплотрассу переход, по которому будет удобно преодолевать препятствие.

- Работы по обустройству тротуара на данном участке не завершены. Они проводятся подрядчиком в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с планами. Переход через трубы будет оборудован собственником коммуникаций, - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU