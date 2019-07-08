Мэрия: омский тротуар, упирающийся в теплотрассу, еще не закончили
Накануне в социальных сетях омичи обсмеяли тротуар, который упирается в теплотрассу. Тротуар находится в центре города, на улице Лермонтова рядом с 3-м Разъездом. Такое благоустройство вызвало у омичей только недоумение. Ведь чтобы пройти по тротуару, нужно перепрыгивать через теплотрассу.
Как оказалось, тротуар на этой улице еще не закончили – чиновники пообещали сделать через теплотрассу переход, по которому будет удобно преодолевать препятствие.
- Работы по обустройству тротуара на данном участке не завершены. Они проводятся подрядчиком в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в соответствии с планами. Переход через трубы будет оборудован собственником коммуникаций, - рассказали в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU