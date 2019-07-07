В Омске построили тротуар, упирающийся в теплотрассу

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-07T09:24:43+03:00

Новый тротуар на улице Лермонтова рядом с 3-м Разъездом уже стал мемом соцсетей. Омичи недоумевают, для кого его строили. Уже родилась шутка, что для бегунов с барьерами. Фото: ВКонтакте

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На улице Лермонтова решили позаботиться об омичах. Рядом с 3-м Разъездом построили новую дорожку для пешеходов. Сделали бордюры, все по уму. Правда, сами жители недоумевают, для кого строили этот тротуар. Дело в том, что дорожка упирается в теплотрассу. Чтобы по ней пройти нужно перелазить через трубы, которые проходят в этом месте. Почему нельзя было обогнуть коммуникации при укладке асфальта, загадка.

Омичи в соцсетях уже обсмеяли этот тротуар. Некоторые шутники предположили, что дорожку построили для тренировок бегунов с барьерами. Теперь интересна реакция городских чиновников, которые должны принять работу по ремонту улицы Лермонтова и обустройству ее тротуаром.

ИСТОЧНИК KP.RU