2019-07-07T09:24:43+03:00
Общество

В Омске построили тротуар, упирающийся в теплотрассу

Горожане уже обсмеяли новую дорожку для пешеходов [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Новый тротуар на улице Лермонтова рядом с 3-м Разъездом уже стал мемом соцсетей. Омичи недоумевают, для кого его строили. Уже родилась шутка, что для бегунов с барьерами.Новый тротуар на улице Лермонтова рядом с 3-м Разъездом уже стал мемом соцсетей. Омичи недоумевают, для кого его строили. Уже родилась шутка, что для бегунов с барьерами.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

На улице Лермонтова решили позаботиться об омичах. Рядом с 3-м Разъездом построили новую дорожку для пешеходов. Сделали бордюры, все по уму. Правда, сами жители недоумевают, для кого строили этот тротуар. Дело в том, что дорожка упирается в теплотрассу. Чтобы по ней пройти нужно перелазить через трубы, которые проходят в этом месте. Почему нельзя было обогнуть коммуникации при укладке асфальта, загадка.

Омичи в соцсетях уже обсмеяли этот тротуар. Некоторые шутники предположили, что дорожку построили для тренировок бегунов с барьерами. Теперь интересна реакция городских чиновников, которые должны принять работу по ремонту улицы Лермонтова и обустройству ее тротуаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области град размером с черешню побил все огороды
Омичи снова жалуются на зловоние в городе и выбросы
В Омске завелся снайпер, стреляющий по стеклам машин
В Омске объявили штормовое предупреждение
«Страшно на улицу выйти»: омичи пожаловались на бешеных сов, живущих по соседству
В Омске собака спасла омичей от коллектора, выбивающего долги
Пьяная омичка устроила аварию с двумя пострадавшими
Омская пенсионерка отдала «работнице банка» 370 тысяч
Ураганный ветер в Омске выворачивал деревья с корнями
«Автоцентр «Евразия» вошел в ТОП-5 лучших дилерских центров Renault в России
Шпиль на известном доме в центре Омска может обрушиться
«Дом.ru»: скорость выше, каналов больше, цена - та же
В Омске продают шикарный коттедж за 109 миллионов
Омичей за шум ночью будут штрафовать до 5 тысяч
И снова в бой: сибиряк примет участие в главном мировом турнире по становой тяге
Почта России бесплатно доставит гуманитарную помощь в адрес пострадавших от наводнения в Иркутской области
В мэрии Омска прокомментировали провал дороги на набережной Тухачевского
Омич убил бывшего парня своей девушки из-за шаурмы
«Миссис Россия» из Омска: Стюарды кричали в самолете, что я сплю на платном месте
Финалист шоу «ПЕСНИ» из команды Фадеева стал участником «Дома-2»!
УМВД: В Омске 80% аварий случается из-за плохих дорог и отсутствия разметки