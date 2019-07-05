В мэрии Омска прокомментировали провал дороги на набережной Тухачевского

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-05T13:01:45+03:00

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Тревогу забили омичи, гулявшие на набережной Тухачевского. Там они заметили огромный провал в земле. В яму глубиной 1,5 метра мог упасть любой зазевавшийся пешеход. Она ничем не была огорожена. В мэрии Омска уже прокомментировали ситуацию:

- Обвал произошёл в результате прорыва ливневой канализации и размыва грунта. В настоящее время ведутся работы по устранению дефектов на ливневом коллекторе. На месте работает бригада из 4 рабочих и трех единиц спецтехники, - рассказали подробности "Комсомолке" в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства. - Будет произведена разработка грунта, устранение повреждений на коллекторе, обратная засыпка места провала грунтом и восстановление асфальтобетонного покрытия. Работы планируется завершить 6 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU