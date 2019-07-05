На набережной Тухачевского в Омске образовалась огромная дыра глубиной в 1,5 метра

СЕГОДНЯ 07:29 2019-07-05T07:29:33+03:00

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В социальных сетях омичи разместили фотографии огромной ямы, которая образовалась на набережной Тухачевского. Там под землю провалился большой кусок асфальта, под которым, по всей видимости, размыло землю.

Как рассказали очевидцы, глубина ямы около полутора метров, расположена она на обочине узкой дороги. Местные жители опасаются, что если в такую яму упадет ребенок, то он получит серьезные травмы. Яма опасна и для автомобилистов, которые могут пробить колесо или и вовсе угодить туда половиной машины.

В соцсетях омичи, которые ездят там регулярно, рассказали, что грунт там проваливается регулярно и советуют объезжать участок по другой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU