Мэрия Омска - об искусственных елях на улице Бородина: Это шутка жителей

СЕГОДНЯ 07:27 2019-07-02T07:27:49+03:00

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Жители одного из микрорайонов Нефтяников недоумевают. На аллее около улиц Заозерная и Бородина омичи заметили на газоне 2 вкопанные ели. Все бы ничего, но деревья - искусственные. Фото странных елок появилось в социальных сетях. Многие принялись ругать чиновников. Но в администрации города от ненастоящих елок открестились.

- На пересечении улиц Заозерная и Бородина проходит газопровод и коммуникации, поэтому высадка деревьев-крупномеров там не проводилась и не планируются. Что касается искусственных деревьев на газоне — скорее всего это шутка одного из местных жителей, так как подобного рода работы в ДЭУ не предусмотрены и не выполнялись, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.

В мэрии также уточнили, что весной в Советском округе уже высадили 210 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU