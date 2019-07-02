В Омске на аллее высадили искусственные елки

СЕГОДНЯ 04:32 2019-07-02T04:32:40+03:00

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О странном решении по благоустройству аллеи на пересечении улиц Бородина и Заозерной в городке Нефтяников стало известно благодаря социальным сетям. Местные жители увидели маленькие высаженные ели и уже было обрадовались, но когда поближе - увиденное повергло их в шок. Как выяснилось, ели оказались искусственными.

- Кто знает для какой цели и что это вообще? На пересечении ул. Бородина и ул. Заозерной вначале чудесной зеленой аллеи вкопали 2 искусственные елки. Может они измеряют загазованность или фиксируют выбросы? Кто в курсе? - написала местная жительница в социальных сетях.

Однако ответа на вопрос она так и не получила. В комментариях омичи предположили, что елки поставил кто-то из местных жителей, чтобы пошутить. Кто-то предположил, что так начали благоустраивать город к приезду Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU