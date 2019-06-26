В Омске набережную на Зеленом острове огородили забором

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-26T11:45:49+03:00

В мэрии заверяют, что это сделано для безопасности, но не все оказались рады такой заботе о них

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Теперь омичи смогут любоваться Иртышом на Зеленом острове только через высокий забор.

Напомним, решение о его установке приняли, когда после обследования территорию набережной в этом участке признали небезопасной.

– Самое ужасное, что можно сделать с точки зрения современной урбанистики – это ограничить горожанам доступ к воде, – негодуют омичи в соцсетях. – Вот была в парке на Зеленом острове старая, косая и кривая, но доступная для горожан набережная. Можно было присесть на каменные плиты, посмотреть на воду. Что администрация парка сделала в этом году? Поставила забор. Почувствуйте себя как в местах заключения.

Впрочем, есть надежда, что эта территория не будет так выглядеть всегда. Омичам предлагают выбрать Зеленый остров в качестве объекта, который будут благоустраивать в ближайшие годы. Проголосовать можно здесь.

Кстати, мэр Оксана Фадина пообещала «Комсомолке», что набережную в парке приведут в порядок за два года.

ИСТОЧНИК KP.RU