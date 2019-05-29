2019-05-29T13:11:07+03:00
Общество

Оксана Фадина рассказала, когда уберут глухой забор, которым закрывают набережную

Напомним, из-за аварийного состояния территории на Зеленом острове, ее решили временно огородить
Анна МИКУЛА
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Омичей огорчила новость, что набережную на Зеленом острове закроют высоким забором. Точно таким же, какой стоит на Иртышской набережной в районе Речного вокзала.

К такому решению пришли после недавнего визита мэра Оксаны Фадиной в один из главных омских парков. Выяснилось, что тротуар на Зеленом острове в районе Иртыша находится в аварийном состоянии, а плиты начали съезжать в реку. Гулять там может быть небезопасно. Поэтому территорию решили огородить от омичей.

Накануне глава города рассказала, на протяжении какого времени местные жители будут лицезреть зеленый забор вместо реки.

– Надо понимать, что это дорогостоящий проект. Хорошо, что он оказался ничейным. Муниципалитет сможет взять его на баланс. Нужна проектная документация. Будем отталкиваться от просьб омичей, – объяснила «Комсомолке» Оксана Фадина.

– Сколько по времени займет реконструкция?

– Мы же пока не знаем, чего именно хотят люди. Может, от нас потребуют там «Диснейленд» построить...

– Если отталкиваться все-таки от реалистичных планов. Самый минимум можно будет за какой срок сделать? Сколько простоит ограждение?

– Речь идет даже не о 2020 годе. Чтобы по минимуму привести парк в порядок, потребуется около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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