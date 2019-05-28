Набережную на Зеленом острове вместо ремонта закроют от омичей глухим забором

СЕГОДНЯ 08:04 2019-05-28T08:04:59+03:00

Судя по тому, что пока нет даже планов по реконструкции этого участка, сооружение простоит долго

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Все началось с того, что Оксана Фадина, по ее признанию, впервые в жизни побывала на Зеленом острове. Посетила градоначальница и набережную парка, которая произвела на нее удручающее впечатление.

А спустя несколько дней появилась информация, что аварийный участок наглухо закроют забором. Точно такой же синей конструкцией еще в 2016 году обнесли территорию в районе Речного порта. На зеленом острове она будет выше и зеленой.

Судя по тому, что пока нет даже планов по реконструкции этого участка, сооружение простоит долго.

– Ограждение действительно будет. Планируется установить металлические столбы, повесить предупреждения, что набережная находится в аварийном состоянии, – цитирует «Город 55» руководителю БУ «Спортивный город», в ведении которого находится парк, Евгения Кислицина. – Такой же будет участок, как у Речного вокзала, но ограждение будет повыше и зеленого цвета. Его установят на протяжении 500 метров от корпуса СибГУФКа до самого края набережной. Она просто в ужасном состоянии. У нас было много случаев травматизма на набережной, плиты там просто шатаются. Мы ее уже и барьерами ограждали, и писали «опасная зона» – все бесполезно. Там и дети, и мамы с колясками, все спускаются к воде. Одно неловкое движение – и человек окажется под плитой.

А пока в асфальте на тротуаре набережной уже просверлили отверстия для столбов будущего забора.

ИСТОЧНИК KP.RU