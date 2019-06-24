Омич, подозреваемый в расправе над женой и дочерью, покончил с собой на 9 дней после их смерти

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-24T11:04:01+03:00

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Как выяснилось, Олег Меркушин, подозреваемый в убийстве жены Марины и дочери Кристины, решился свести счеты с жизнью не сразу. Сначала от спрятал их тела. Потом отогнал машину в Горьковский район, в лесополосу в 25 км от Калачинска. Через несколько дней в сарае на заброшенной даче нашли и висящее тело предполагаемого убийцы.

– Тело подозреваемого нашли на окраине города Калачинска в сарае, расположенном на заброшенном дачном участке. При осмотре трупа каких-либо телесных повреждений не обнаружено, – рассказали в пресс-службе областного СУСК.

Никакой предсмертной записки или другой зацепки с указанием места, куда он дел трупы, рядом не было. Какое-то время он, вероятно, размышлял, что делать дальше. Поняв, что домой вернуться не сможет и вообще нигде не спрячется от мыслей о том, что сделал, мужчина решился на крайний шаг. По предварительным данным, это произошло на 9 день после гибели Марины и Кристины.

ИСТОЧНИК KP.RU