Выпускники омского летного училища пожаловались Путину на нехватку вертолетов

СЕГОДНЯ 10:54 2019-06-18T10:56:33+03:00

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На прямую линию Владимира Путина поступило третье обращение из Омска. Через официальный паблик в социальной сети "ВКонтакте" к президенту обратились выпускники летного училища. Они пожаловались на нехватку техники. Будущие пилоты заявили: они не могут получить дипломы, потому что не прошли летную практику. На вертолеты в вузе очередь: сейчас, в 2019 году, проходят практику те, кто выпустился аж в 2017-м.

- В колледже большие наборы, а техники не хватает. У нас мало выпускных вертолетов, вертолетов для первоначального обучения, - сказано в видеообращении.

Напомним, что ранее на прямую линию обратился сирота, который после детдома 5 лет не может получить жилье от государства, и многодетный отец из села Приветное, где годами обещают в дома провести газ.

обращение выпускников ОЛТУгА.

ИСТОЧНИК KP.RU