2019-06-14T07:54:42+03:00
Общество

В омской мэрии объяснили ситуацию с установкой мусорки под окнами частных домов

Напомним, накануне на это пожаловались жители Амурского поселка
Анна МИКУЛА
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Фото: Андрей КутузовФото: Андрей Кутузов
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В омской мэрии прокомментировали ситуацию с установкой мусорных контейнеров в частном секторе. Напомним, накануне тревогу забили жильцы домов на улице 7-ой Северной. Омичи рассказали, что прямо под окнами их домов вместо ухоженного газона разрыли яму, где впоследствии планируют поставить санитарную площадку. При этом требование, согласно которому ее можно размещать не ближе 20 метров от жилья, соблюсти не получилось.

– Контейнерные площадки располагаются на муниципальной земле, и работы на них ведутся согласно принятым графикам, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Схема площадок была разработана окружной администрацией совместно со специалистами из департамента городского хозяйства, Роспотребнадзора и министерства природных ресурсов и экологии Омской области. Нормы, положенные при размещении площадок, соблюдаются. Главная задача стоит перед региональным оператором ООО «Магнит», который, после строительства площадок силами города, должен содержать их в полном порядке и своевременно вывозить мусор. Особо отметим, что в некоторых случаях будет пересмотр мест размещения, что потребует повторного согласования во всех инстанциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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