Жители частного сектора в Омске жалуются, что вместо ухоженного газона под окнами ставят мусорку

СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-13T09:19:38+03:00

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Неприятный сюрприз преподнесли коммунальщики жильцам дома на улице 7-ая Северная, 205. На месте ухоженного газона и деревьев, которые люди высадили самостоятельно, появилась внушительных размеров яма. Как выяснилось, на этом месте, прямо под окнами будет установлена санитарная площадка. Напомним, накануне на обустройство мусорок в частном секторе из областного и городского бюджетов выделили 112 млн рублей. Только вот соблюсти требование и разместить контейнеры на расстоянии не ближе 20 метров от жилья здесь не получится.

Фото: Андрей Кутузов

– Живя на этом месте с 1981 года, ситуаций с мусором мы повидали много. Со всеми стихийными и не совсем свалками справлялись сами и отдаем себе отчет, что тут вообще нельзя устраивать такой пункт, – рассказывает местный житель Андрей Кутузов. – Ранее, как и у всего частного сектора Омска, у нас мусор вывозили раз в неделю, по понедельникам. Мы накапливали за неделю примерно 0,25-0,4 куба с пяти человек. Рабочие подрядчика сказали, что место будет огорожено полутораметровыми стенами с трех сторон, но мы поискали документы, и в реестре объектов на сайте администрации нашли и прочли, что вообще ничего не будет, просто плешь с контейнерами. Завтра-послезавтра будет заявление в прокуратуру от жильцов соседних домов. Нам помойка в пяти метрах от окон не нужна.

Фото: Андрей Кутузов

ИСТОЧНИК KP.RU