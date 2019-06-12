Жену пропавшего бизнесмена Кулешова позвали на телешоу Малахова
Анну Кулешову, жену пропавшего совладельца двух омских баров, пригласили в телешоу Андрея Малахова "Прямой эфир".
Напомним, в апреле омичка заявила о то, что ее мужа Станислава Кулешова похитили. Она пожаловалась, что мужа подставили на крупную сумму денег и перед исчезновением ему угрожали.
В это время знакомые бизнесмена в социальных сетях сообщили совершенно иное: якобы это они стали жертвами мошенничества со стороны Кулешова. По словам омичей, коммерсант просил их оформить на себя займы на огромные суммы, обещал вернуть с процентами, но исчез вместе с деньгами.
Анна Кулешова на протяжении двух месяцев эту тему обходит стороной. И даже на приглашение Малахова ответила отказом. В своем "Инстаграме" он рассказала, что не хочет делиться личными переживаниями:
Фото: инстаграм
ИСТОЧНИК KP.RU