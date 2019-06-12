Жену пропавшего бизнесмена Кулешова позвали на телешоу Малахова

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-12T09:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Анну Кулешову, жену пропавшего совладельца двух омских баров, пригласили в телешоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Напомним, в апреле омичка заявила о то, что ее мужа Станислава Кулешова похитили. Она пожаловалась, что мужа подставили на крупную сумму денег и перед исчезновением ему угрожали.

В это время знакомые бизнесмена в социальных сетях сообщили совершенно иное: якобы это они стали жертвами мошенничества со стороны Кулешова. По словам омичей, коммерсант просил их оформить на себя займы на огромные суммы, обещал вернуть с процентами, но исчез вместе с деньгами.

Анна Кулешова на протяжении двух месяцев эту тему обходит стороной. И даже на приглашение Малахова ответила отказом. В своем "Инстаграме" он рассказала, что не хочет делиться личными переживаниями:

Фото: инстаграм

ИСТОЧНИК KP.RU