2019-06-05T12:12:23+03:00
Общество

Оксана Фадина заявила, что поддержит омичей в вопросе о строительстве Ильинского храма

Мэр считает, что должно пройти общественное голосование
Анна МИКУЛА
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Так, по замыслу авторов идеи, будет выглядеть сквер с Ильинским собором.Так, по замыслу авторов идеи, будет выглядеть сквер с Ильинским собором.Фото: vk.com
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Мэр Оксана Фадина ответила, как относится к строительству Свято-Ильинского собора в центре Омска.

– Я долго думала об этом и поняла, что не имею право выражать позицию. Должны сказать люди, должно быть общественное мнение. Эта тема ничем не отличается от того, каким должен быть Советский парк, – цитирует «Омск-информ» Оксану Фадину. – Как уполномоченное лицо я могу сказать: заявки на разрешение на строительство нет, земельный участок с точки зрения строительства вызывает вопросы, до строительства там очень далеко. Если люди примут решение провести референдум, любой может его начать и высказать свою позицию. Я не обязана проводить референдум. Я за людей: как будет общественное голосование, так оно и будет.

Напомним, идею восстановить разрушенный большевиками храм активно продвигает экс-губернатор Омской области Леонид Полежаев. Но местные коммунисты категорически против. Они считают церковь будет неуместно смотреться на Ленинской горке рядом с памятником вождю пролетариата.

Кстати, и многие простые омичи не слишком оптимистично настроены в отношении строительства еще одного храма в городе. В худшем случае ситуация может развиться по сценарию Екатеринбурга, где дошло до столкновения между местными жителями и представителями РПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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