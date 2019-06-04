Больше 5 тысяч омичей подали заявления об отказе заключать договор с регоператором по мусору

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-04T08:18:13+03:00

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Мусорная реформа в Омске проходит не так гладко, как многим хотелось бы. Многих омичей возмущает завышенный тариф на вывоз мусора – семье из трех человек теперь придется отдавать за вывоз мусора около 500 рублей. Стоимость услуги увеличилась, а к ее качеству у горожан остается много претензий. Так, в социальных сетях омичи регулярно жалуются на не вывезенный мусор.

Председатель регионального общества по защите прав потребителей в сфере ЖКХ, эксперт в коммуналке Александр Лихачев считает, что жители нашего города могут повлиять на регионального оператора ООО «Магнит». Так, можно отказаться от заключения с ним договора до того времени, пока регоператор не устранит все нарушения.

По словам Лихачева, через общество прав потребителей уже подано больше 5 тысяч заявлений. Также омичи могут подавать его напрямую в ООО «магнит» или в прокуратуру. «Комсомолка» уже публиковала бланк заявления, в который можно вписать свои данные. Подробные инструкции и ответы на вопросы можно прочитать в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU