2019-06-04T08:18:13+03:00
Общество

Больше 5 тысяч омичей подали заявления об отказе заключать договор с регоператором по мусору

Такую цифру озвучили в обществе потребителей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
ФОТО: ООО "Магнит"ФОТО: ООО "Магнит"
Изменить размер текста:

Мусорная реформа в Омске проходит не так гладко, как многим хотелось бы. Многих омичей возмущает завышенный тариф на вывоз мусора – семье из трех человек теперь придется отдавать за вывоз мусора около 500 рублей. Стоимость услуги увеличилась, а к ее качеству у горожан остается много претензий. Так, в социальных сетях омичи регулярно жалуются на не вывезенный мусор.

Председатель регионального общества по защите прав потребителей в сфере ЖКХ, эксперт в коммуналке Александр Лихачев считает, что жители нашего города могут повлиять на регионального оператора ООО «Магнит». Так, можно отказаться от заключения с ним договора до того времени, пока регоператор не устранит все нарушения.

По словам Лихачева, через общество прав потребителей уже подано больше 5 тысяч заявлений. Также омичи могут подавать его напрямую в ООО «магнит» или в прокуратуру. «Комсомолка» уже публиковала бланк заявления, в который можно вписать свои данные. Подробные инструкции и ответы на вопросы можно прочитать в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мусорная реформа в Омске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24