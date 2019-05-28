Как омичам не платить за мусор по новому тарифу

В начале мая омичи получили первые квитанции от регионального оператора за вывоз мусора. Обычной семье из трех человек теперь нужно отдавать около 500 рублей ежемесячно. Стоимость услуги по вывозу мусора подорожала в 3-4 раза, в то время как ее качество объективно упало. В некоторых дворах санитарные площадки не убирали несколько дней, при этом рычагов давления на регоператора у собственников объективно нет. Кто-нибудь из жителей видел текст договора с ним? Таких единицы. В ООО «Магнит» заключением договора с омичами считают факт оплаты первой квитанции. Юристы компании неоднократно заявляли: не заключить его или расторгнуть по закону нельзя.

Но председатель регионального общества по защите прав потребителей в сфере ЖКХ, эксперт в коммуналке Александр Лихачев считает иначе. Он уже написал в прокуратуру письмо с несогласием заключать договор с ООО «Магнит», копию предоставил самому регоператору. Его примеру последовали и другие горожане.

- У меня без проблем приняли мое заявление. Любой житель, несогласный с условиями мусорной реформы, может вырезать образец из газеты «Комсомольская правда», заполнить его и направить в прокуратуру. Чем больше будет таких заявлений от омичей, тем выше шансы что-то изменить, - считает Лихачев. - Все равно мы придем в итоге к оплате вывоза мусора не по тарифу, а по факту.

Как и обещала «Комсомолка» в прошлых материалах, мы публикуем образец заявления. Оговоримся: мы ни к чему не призываем омичей – подавать это заявление или нет, пусть каждый решает сам. И не рассказать о такой возможности - тоже не имеем права. Тем не менее, у жителей могут возникнуть ряд вопросов.

1. Какие юридические последствия после отказа заключать договор с регоператором, и кто станет вывозить мой мусор?

- Во-первых, это не расторжение договора, а отказ заключать его. Я это откладываю до устранения ООО «Магнит» нарушений в договоре. Эти пункты я привожу в письме, – объясняет Лихачев. – По-русски это значит: дорогие мои, исправьте их – я заключу с вами соглашение. В пунктах договора сказано, что я перед выбросом сам должен взвешивать свой мусор. Еще из бреда: машины не дают подъехать – регоператор имеет право не вывозить отходы. Кто станет вывозить мусор? По закону, если в течение 15 дней с момента последнего срока оплаты первой квитанции, вы не написали заявление об отказе заключать договор – вы его заключили. Если регоператор выиграет суд, то платить начнете с момента вынесения решения. Но я убежден, что судиться ООО «Магнит» не захочет. И просто не станет трогать тех, кто написал эти заявления, так как таких будет меньшинство.

2. Если я проиграю суд, не придется ли оплачивать все месяцы сразу?

- В законе о защите прав потребителей написано, что приостановление оплаты и незаключение договора на тех условиях, с которыми ты не согласен, накладывает на собственника обязанность оплатить услугу в размере понесенных исполнителем расходов, - объясняет эксперт. – То есть регоператор, чтобы взыскать с вас какие-то деньги, должен будет раскрыть в суде информацию, сколько он фактически потратил средств для вывоза отходов конкретно у вас. Конечно, делать этого ООО «Магнит» очень не хочет. У жителей есть вариант предложить свою разумную цену – проще, как было раньше. Любой суд, думаю, согласится с этим. Так что разумнее будет все-таки не совсем уж игнорировать квитанции, а платить по-старому – 43 рубля 50 копеек с человека.

3. Что будет, если власти расторгнут договор с нынешним регоператором?

- По закону возможны два пути: либо Национальный экологический оператор, созданный Правительством РФ, сам пришлет в Омскую область одно из своих подразделение. Или региональный власти вправе самостоятельно выбрать интересующую их компанию без конкурса. Открою секрет: уже проведены переговоры с двумя разными регоператорами соседних областей, зарекомендовавших себя очень хорошо. Они согласны работать в Омске. Что это за регионы и кем велись переговоры, рассказывать пока не буду, - сказал «Комсомолке» Александр Лихачев.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТКАЗА ЗАКЛЮЧАТЬ ДОГОВОР С РЕГОПЕРАТОРОМ