2019-05-23T11:03:26+03:00
Общество

Омичи понесли в прокуратуру отказы заключать договор с мусорным оператором

Люди отказываются платить, а эксперт в сфере ЖКХ готов идти в суд и оспаривать завышенные нормативы
Станислав МУХИН
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ФОТО: ООО "Магнит".ФОТО: ООО "Магнит".
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С массой проблем проходит мусорная реформа в Омской области. Путаница в квитанциях с количеством проживающих, за которых надо платить, завышенные нормативы, сырая территориальная схема размещения санитарных площадок, отсутствие лицензии на уборку твердых и бытовых отходов у регоператоров. Это лишь самые основные нарушения, называемые экспертами.

Стало известно, что после проведенной проверки Росприроднадзор подал в суд на ООО «Магнит». Информация об этом прозвучала на пресс-конференции, где обсуждались проблемы мусорной реформы в Омске. Показательно, что представители ООО «Магнит» в последний момент прийти на нее отказались.

Сейчас эксперты предлагают омичам не платить по выставленным квитанциям. Председатель общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ Александр Лихачев рассказал, что написал обращение в прокуратуру и предоставил копию региональному оператору. В нем он сообщает о том, что не согласен заключить договор с ООО «Магнит», пока не будут устранены все нарушения. Также Лихачев заявил, что готов пойти в суд за отменой завышенных нормативов. Именно из-за них и увеличился тариф на вывоз мусора.

- Многие жители боятся последствий, что потом все равно придется платить и сразу. Отмечу, что это заявление не о расторжении договора, а об отложении его заключения. Если люди массово начнут подавать их, то есть шанс, что федеральная власть обратит ситуацию с мусорной реформой в Омске. Решить этот вопрос можно только в Москве. Я убежден, что в итоге мы придем к оплате мусора по факту: сколько отходов регоператор вывезет – столько денег и получит.

Комсомолка» обязательно опубликует пример заявления в прокуратуру о временном отказе заключать договор с регоператором. Каждый омич сможет сам принять решение, отправлять его в ведомство или же оплачивать услугу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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