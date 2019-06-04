2019-06-04T04:59:19+03:00
Общество

Власти подтопленного Называевска не исключили возможную эвакуацию жителей

Вода подходит к жилым домам сибиряков
Станислав МУХИН
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ФОТО: Гражданский патрульФОТО: Гражданский патруль
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Непростая ситуация складывается в Называевске. Там продолжается сильный паводок. Основную проблему создают болота, с которых идет вода. Она уже подступила к жилым домам. Местные власти не исключили, что людей, возможно, потребуется эвакуировать.

- В Называевске складывается действительно сложная паводковая ситуация, подтоплены придомовые территории (огороды), находящиеся вблизи болот. В дома вода не заходит, эта тема находится на ежедневном контроле администрации и специализированных служб, - цитируют местные власти СМИ. - Транспортное сообщение в Называевске функционирует. В случае захода воды в дома для жителей предусмотрены пункты временного размещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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