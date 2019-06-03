В Омской области затопило часть Называевска

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-03T10:23:45+03:00

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Жители города Называевск обратились в организацию «Гражданский патруль», чтобы активисты помогли им разобраться с ситуацией у них в городе. Местные жители жалуются, что каждую весну город подтапливает с одной и той же стороны, а все принятые меры не помогают.

- Западный Называевск ежегодно топит Давыдово болото и талые воды из Тюменской области. В результате паводка страдает улица Солнечная. Под воду уходят не только дороги и тротуары, но целые домовладения. В этом году размеры болота начали угрожать всему городу, - говорит глава омского отделения «Гражданского патруля» Яна Жукович.

Омичи написали жалобы в прокуратуру. Однако из-за отсутствия средств, местные власти ничем не могут помочь местным жителям. Единственное, что можно сделать – выстраивать преграды из мешков с песком, чтобы не допустить критической ситуации. Также местные жители, пострадавшим от паводка, могут обратиться в администрацию за компенсацией.

ИСТОЧНИК KP.RU