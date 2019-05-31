2019-05-31T10:30:17+03:00
Происшествия

Стало известно, что делал перед самой пропажей омский подросток, исчезнувший в день последнего звонка

В следкоме завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Подростка все еще не нашлиПодростка все еще не нашлиФото: vk.com
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Напомним, 18-летний подросток исчез в ночь с 25 на 26 мая – 6 дней назад. Виктор Марченко исчез после последнего звонка, на его поиски бросилась полиция и волонтеры. Впоследствии стало известно, что Виктор уже не школьник. В этом году он заканчивает 1 первый курс университета путей сообщения.

В следкоме рассказали о той злополучной ночи, в которую пропал Виктор. В ночь с 25 на 26 мая он вышел из бара «Доски», перешел дорогу на перекрестке улиц Бударина- Щербанева в направлении реки Омь и исчез. С этого момента его никто не видел.

Предполагаемое место пропажи Фото: vk.com

Предполагаемое место пропажиФото: vk.com

Накануне поисковые отряды провели поиски вдоль берегов Оми, однако поиски пока не дали никаких результатов. Следователи не исключают, что первокурсник мог оступиться и упасть в реку. Подростка продолжают искать, следователи пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Всех, кто может что-то знать о местонахождении подростка, просят позвонить по телефону 02 или 395-506 (телефон доверия следственного управления СК России по Омской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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