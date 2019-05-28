2019-05-28T05:17:36+03:00
Общество

В Омске ищут пропавшего после последнего звонка выпускника

Последний раз его видели у «Туриста»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут пропавшего после последнего звонка выпускникаВ Омске ищут пропавшего после последнего звонка выпускникаФото: vk.com
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В поисково-спасательной группе «Лиза Алерт» объявление о начале поисков 18-летнего парня. Виктор Марченко, 2001 года рождения, пропал практически сразу после последнего звонка. Сообщается, что его последний раз видели в ночь с 24 на 25 мая в районе остановке «Дом Туриста». После этого он не выходил со своими родными на связь и не приходил домой.

Приметы Виктора: рост 175 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в синий пиджак, темно-синие джинсы, серую футболку, черно-серые кроссовки.

Всех омичей, кто видел молодого человека просят позвонить в полицию или по телефонам, указанным в листовке поисково-спасательного отряда. Известно, что такое поведение для выпускника не характерно, поэтому родственники предполагают, что с ним могло что-то произойти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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