2019-05-28T14:06:53+03:00
Общество

В Омске трамваи временно изменят маршрут движения

Это связано с ремонтом путей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске трамваи временно изменят маршрут движенияВ Омске трамваи временно изменят маршрут движенияФото: пресс-служба администрации города Омска
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Напомним, в Омске начали ремонтировать трамвайные пути. В этом году рабочие заменят около 600 метров путей, дорожники будут работать преимущественно в ночное время, однако в вечернее время из-за ремонта внесут корректировки в маршрутах троллейбусов № 4, 7,8 и 9.

- В связи с проведением работ по ремонту трамвайного пути по улице Лермонтова на пересечении с улицей М. Жукова с 21.00 часа 28 мая 2019 года до 5.30 часов 29 мая 2019 года, движение трамваев маршрутов № 4, №7, № 8, № 9 в направлении от улицы Котельникова будет организовано с проездом через улицу Б. Хмельницкого, далее до улицы Котельникова по схеме маршрута № 2, - сообщили в пресс-службе омской мэрии.

Замена рельсов позволит увеличить скорость движения трамваев и снизит уровень шума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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