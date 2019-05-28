В Омске заменят трамвайные пути

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-28T07:45:17+03:00

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В Омске начались работы по ремонту и замене трамвайных путей. В этом году планируется заменить около 600 метров путей на разных участках трамвайной сети города. Все работы дорожники проводят в ночное время.

- В ближайшее время планируется замена кривой на улицах Бульварная – Учебная. На Масленникова – Хмельницкого поменяют переезд и кривую, на кольце по улицам Маршала Жукова – Лермонтова — стрелочный перевод. Также продолжатся работы в сторону улицы Котельникова. Заменят рельсы на участке пути по улице Богдана Хмельницкого в сторону ПО «Полет» и на других участках пути, - рассказал первый заместитель директора МП «Электрический транспорт» Андрей Пругов.

Замена рельсов повысит скорость движения трамваев, а также снизит уровень шума.

ИСТОЧНИК KP.RU