2019-05-24T07:54:37+03:00
Происшествия

Появилось фото потолка школы, с которого на омских выпускников рухнула штукатурка

Его уже отремонтировали [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Появилось фото потолка школы, с которого на омских выпускников рухнула штукатуркаПоявилось фото потолка школы, с которого на омских выпускников рухнула штукатуркаФото: пресс-служба администрации города Омска
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Напомним, ЧП случилось в омской школе № 147 накануне во время последнего звонка. В момент, когда выпускники исполняли на сцене песню, а их родители снимали все на видео, на школьников рухнул огромный кусок штукатурки. Основной удар пришелся на выпускницу, которая, по сообщениям мэрии, серьезно не пострадала. Все школьники, несмотря на инцидент, продолжили выступление. Видео быстро разлетелось по социальным сетям и стало предметом многочисленных шуток.

В городской мэрии уже отчитались, что родители выпускников не имеют претензий к школе, а потолок в актовом зале отремонтировали. Выяснилось, что его ремонт проводили всего два года назад, но, по всей видимости, его сделали не очень некачественно. Школой, к слову, уже заинтересовались следователи, которые организовали проверку.

В Омской гимназии штукатурка с потолка упала на голову школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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