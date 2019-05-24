2019-05-24T06:33:12+03:00
Происшествия

Омскую школу, где во время последнего звонка на выпускников упала штукатурка, проверят

Девочка, принявшая весь удар на себя, не пострадала
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Во время последнего звонка на выпускников упала штукатуркаВо время последнего звонка на выпускников упала штукатуркаФото: vk.com
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Последний звонок в Школе № 147 выпускникам запомнится надолго. Во время их выступления прямо на головы школьников упал большой кусок штукатурки. Видео быстро разлетелось по социальным сетям и стало предметом многочисленных шуток. Однако администрации школы сейчас не до веселья – школу пообещали проверить инспекторы.

- Актовый зал школы № 147 находится на первом этаже здания. Косметический ремонт потолка в данном помещении последний раз производился в 2017 году. Причины облетания штукатурки будут установлены специальной инспекцией департамента образования. Толщина отслоившегося фрагмента составила порядка 0,5 см. Вреда здоровью девочки, оказавшейся под злополучным участком потолка, не причинено. Родители претензий к образовательной организации не имеют, - сообщили в пресс-службе мэрии.

На ход выступления школьников, судя по видео, инцидент никак не повлиял – выпускники, как ни в чем не бывало, продолжили исполнять прощальную песню.

В Омской гимназии штукатурка с потолка упала на голову школьникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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