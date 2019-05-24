Омскую школу, где во время последнего звонка на выпускников упала штукатурка, проверят
Последний звонок в Школе № 147 выпускникам запомнится надолго. Во время их выступления прямо на головы школьников упал большой кусок штукатурки. Видео быстро разлетелось по социальным сетям и стало предметом многочисленных шуток. Однако администрации школы сейчас не до веселья – школу пообещали проверить инспекторы.
- Актовый зал школы № 147 находится на первом этаже здания. Косметический ремонт потолка в данном помещении последний раз производился в 2017 году. Причины облетания штукатурки будут установлены специальной инспекцией департамента образования. Толщина отслоившегося фрагмента составила порядка 0,5 см. Вреда здоровью девочки, оказавшейся под злополучным участком потолка, не причинено. Родители претензий к образовательной организации не имеют, - сообщили в пресс-службе мэрии.
На ход выступления школьников, судя по видео, инцидент никак не повлиял – выпускники, как ни в чем не бывало, продолжили исполнять прощальную песню.
В Омской гимназии штукатурка с потолка упала на голову школьникам.
ИСТОЧНИК KP.RU