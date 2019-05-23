На видео попал момент, как на учеников омской школы во время последнего звонка упала штукатурка

Запоминающимся получился выпускной вечер в одной из омских школ. По крайней мере, несколько учеников точно запомнят его. В социальных сетях появилось видео с выпускного гимназии №147, которая находится на улице Добролюбова. На ролике дети поют обычную в таких случаях песню о прощании со школой.

Если внимательно присмотреться, то за пару секунд до случившегося один из учеников во время пения почему-то смотрит на потолок. Скорее всего, он услышал какие-то звуки. Через несколько мгновений на голову нескольких школьников падает огромный кусок штукатурки. Основной удар приходится на девочку, стоявшую во втором ряду. Все случившееся попало на кадры одного из родителей, снимавших выпускной вечер детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/710679" frameborder="0"></iframe> В Омской гимназии штукатурка с потолка упала на голову школьникам.

- Е-мое! Это что такой? Что случилось? - беспокоится один из родителей на видео.

Любопытно, что несмотря на инцидент, ребята не прекратили свое выступление. И выпускники стоически допели песню до конца. Пользователи соцсетей шутят по этому поводу:

- А остановить песню и разобраться, в чем дело, было не судьба? - спрашивает один из омичей.

- Суровые омские выпускники! - шутит другой сибиряк.

О состоянии детей, на которых упал кусок штукатурки во время последнего звонка ничего не сообщается.