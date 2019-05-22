Мэр Омска против сноса «шара Бухгольца»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-05-22T10:55:17+03:00

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Недавно в социальных сетях омичи активно обсуждали предложение омского отделения Всероссийского общества охраны памятников. Активисты предложили снести шар, который сейчас находится в плачевном состоянии и установить на его месте памятник основателю города, Бухгольцу. Однако мэр города, Оксана Фадина, высказалась против таких радикальных решений.

- Я читаю соцсети и не видела комментариев за то, чтобы убрать памятник. Безопасность там обеспечена. Это наша история. Мэр не вправе принимать решение о его демонтаже. Это одна из архитектурных форм, которая делает лицо города. Нигде такого нет. Причин для демонтажа я не вижу. Если люди будут активно просить его убрать, хотя я сомневаюсь в этом, конечно, мы будем обсуждать, - цитирует Фадину «Омскинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU