2019-05-15T13:14:13+03:00
Общество

В Омске предложили убрать «шар Бухгольца»

Вместо него хотят поставить другой памятник
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске предложили убрать шар БухгольцаВ Омске предложили убрать шар БухгольцаФото: vk.com
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Споры по поводу шара на площади Бухгольца не утихают уже несколько лет. Мнения горожан разделились на противоположные – часть омичей хотят убрать памятник с площади и поставить на его место что-то другое. Другая же часть настолько привыкла к шару, что уже не видит город без памятника.

Напомним историю шара – изначально его планировали сделать из металла, но сделать дорогостоящий памятник на деньги из городского бюджета не представлялось возможным. Поэтому шар сделали как временный объект из фанеры. Деньги впоследствии так и не нашли, шар так и остался деревянным.

Новая схема площади Бухгольца Фото: vk.com

Новая схема площади БухгольцаФото: vk.com

Сейчас памятник находится в плачевном состоянии, поэтому омское отделение Всероссийского общества охраны памятников подняло вопрос о сносе памятника. Они предлагают снести шар, а на его месте установить памятник Бухгольцу, основателю города. Чтобы не показаться радикальными, имеющийся шар, который уже стал символом города, предлагают перенести в другое место. Проголосовать за таю инициативу или против можно на страничке общества в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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