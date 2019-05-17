В Омске 10-летний мальчик кинул в костер бутылку с бензином и чуть не сгорел

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-17T11:56:50+03:00

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Инцидент произошел в Советском округе Омска вчера, 16 мая, вечером во дворе дома по улице ХХ Партсъезда, 53. Там из-за шалости едва не сгорел 10-летний мальчик.

Ребятишки разожгли костер, пострадавший школьник зачем-то кинул в него бутылку с горючей жидкостью. Вспыхнувший огонь перекинулся на мальчика. В результате происшествия у него сильно обожжены лицо, ухо и кисти рук. Очевидцы вызвали ему скорую, на которой юного хулигана доставили в БСМП-1.

– В полицию сообщение из медучреждения, куда доставили ребенка, поступило в 20.40, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – По факту случившегося начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU