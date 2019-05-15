В Омске восстановили движение троллейбусов № 3 и №15

15 Май 07:29 2019-05-15T07:39:41+03:00

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Накануне на улице Маяковского произошла крупная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы в районе остановки Степная вода выливалась прямо на проезжую часть. Рабочим пришлось раскопать огромную яму прямо на проезжей части, чтобы найти прорыв. Также им пришлось отключить контактные кабеля, из-за этого движение троллейбусов № 3 и № 15 было остановлено на весь день, а на улице Маяковского образовалась пробка. Сегодня, 15 мая, движение троллейбусов полностью восстановлено, а раскопанную яму временно засыпали щебнем.

- С утра 15.05 работа троллейбусов маршрутов № 3 «Железнодорожный вокзал — Поселок Чкаловский» и № 15 «Улица Гашека - Поселок Чкаловский» восстановлена. Движение осуществляется по обычному графику, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU