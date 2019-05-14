В Омске из-за коммунальной аварии на день отменили два троллейбуса

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-14T12:54:50+03:00

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Серьезная коммунальная авария случилась сегодня днем в районе остановки Степная по улице Маяковского. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, произошел прорыв трубы прямо на проезжей части. Сейчас коммунальщики раскапывают место прорыва для доступа к трубам. Также на месте аварии стоит машина, которая откачивает воду с асфальта. На месте аварии сейчас работают коммунальщики, они отключили сетевые кабеля. Из-за отсутствия питания троллейбусы не могут проехать на этом участке.

Днем все троллейбусы на маршруте, а это троллейбусы № 3 и №15, отправили в депо. Пока аварию не устранят, их на маршрут не выпустят. Пока сообщается, что данные маршруты отменили до конца дня.

ИСТОЧНИК KP.RU