Одну из подозреваемых в убийстве Ильи Лукашевича отправили на 2 месяца в СИЗО

СЕГОДНЯ 12:38 2019-05-14T12:53:54+03:00

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Накануне определили меру пресечения для 32-летней жительницы Калачинского района Ирины Ивановой. Ближайшие два месяца женщина, подозреваемая в соучастии в убийстве, проведет в СИЗО.

Напомним, эта история началась 2 мая. Пропал 26-летний сотрудник нефтезавода, возвращавшийся вечером домой. За поисками молодого омича Ильи Лукашевича следил чуть ли не весь город, люди до последнего надеялись на чудо. Но 6 мая в канаве на обочине Красноярского тракта нашли его тело с пробитой головой.

По версии следствия, водителя на дороге остановили Ирина Иванова и ее 33-летний приятель Юрий Десятов. Парочка под вымышленным предлогом выманила Лукашевича из салона. Илья не отказал в помощи, в которой якобы нуждались стоявшие на трассе люди. После этого Десятов напал на него и убил. Как выяснилось, Иванова и Десятов решились лишить жизни человека, позарившись на его старую «Хонду» и китайский смартфон.

Ирину Иванову на время следствия отправили в СИЗО.

Угнанным авто они так и не смогли воспользоваться - по дороге в Новосибирск попали в ДТП и разбили его. Сначала они бросили машину во дворах. Потом, вероятно, жадность взяла верх, и Иванова наведалась к угнанной иномарке. Там ее уже ждали полицейские.

Подельника женщины, ранее неоднократно судимого Юрия Десятова, пока поймать не удалось. Он объявлен в федеральный розыск. Всех, кто знает о его местонахождении, просят позвонить в Следственный комитет или в УМВД по т.: 395-500, 02.

Юрий Десятов объявлен в федеральный розыск.

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Появилась ясность в запутанной истории гибели Ильи Лукашевича. Напомним, 26-летний омич пропал вечером 2 мая. Он уехал с работы, собирался заскочить в гипермаркет за продуктами и перестал выходить на связь. Несколько дней молодого человека искали полицейские и волонтеры. А 6 мая в канаве на обочине Красноярского тракта нашли труп с пробитой головой. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU