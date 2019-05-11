2019-05-11T06:28:21+03:00
Общество

Сибиряки остались недовольны салютом в Омской крепости на 9 Мая

Они считают, что он был не зрелищным
Станислав МУХИН
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Зато салют в Советском парке было видно на все Нефтяники.Зато салют в Советском парке было видно на все Нефтяники.Фото: Станислав МУХИН
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Горожане в очередной раз раскритиковали салют, который на праздник устроили омские власти 9 Мая. Жители считают, что фейерверк в Омской крепости таковым не являлся, а был больше похож на пиротехническое шоу. Недовольных в соцсетей оказалось немало.

- У Омской крепости было какое-то подобие пиротехнического шоу высотой 15 метров. Все зрители в центре города были разочарованы, дети не понимали почему "вон там вдалеке красиво, а тут фигня какая-то", - написал один из возмущенных омичей.

Многие поддержали в комментариях это мнение:

- Согласен с автором. У Омской крепости салют был очень слабый, - написал один из горожан.

Но нашлись и те, кто пристыдили недовольных:

- А ваши дети вообще в курсе, в память о ком и о чем этот салют? - возмутилась омичка.

А одна из сибирячек объяснила смысл салюта, дав понять, что дело совсем не в его силе и крутости:

- Вам важен салют а не память о предках! - заключила одна из омичек.

Добавим, что в этом году салют на 9 Мая запускали с трех точек: в Советском парке, Омской крепости и на Иртышской набережной. На последней точке во время залпов загорелся берег, который быстро потушили с катеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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