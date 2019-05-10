В День Победы во время запуска салюта в Омске загорелся берег

СЕГОДНЯ 06:27 2019-05-10T06:27:42+03:00

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Омичи до сих пор обсуждают салют, который устроили власти 9 Мая. Залпы продолжались 10 минут. Многие горожане считают, что в этом году он особенно удался. Но как всегда нашлись и те жители, которым праздничный салют категорически не понравился.

Кстати, как рассказывают очевидцы запуска фейерверков на Иртышской набережной не обошлось и без ЧП. Во время салюта там загорелась трава и камыши на берегу. Судя по всему, организаторы были готовы к такому развитию событий. Потому что на появившемся видео видно: салют продолжается, а с катеров с помощью водяной пушки уже тушат берег.

Впрочем, серьезных последствий ЧП удалось избежать. Огонь быстро потушили, так что даже не все заметили возгорание. И довольные салютом омичи в хорошем настроении отправились по домам.

Возгорание на салюте в Омске.В процессе запуска салюта загорелся берег 9 мая 2019 Омск Иртышская набережная

ИСТОЧНИК KP.RU