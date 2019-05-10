2019-05-10T11:08:52+03:00
Происшествия

В Омске тушили завод пластмасс, загоревшийся повторно

Его тушили больше часа [фото]
Станислав МУХИН
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Горел один из цехов.Горел один из цехов.Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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В Омске второй раз за сутки загорелся завод пластмасс. 9 Мая сильно полыхало одно из зданий предприятия. Его тушили несколько часов по повышенному номеру сложности. Утром 10 мая один из цехов вспыхнул снова. На место пожара вновь прибыло несколько расчетов МЧС.

В итоге, как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области, огонь тушили больше часа. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров. Сейчас пожарные заливают здания водной, чтобы огонь на заводе пластмасс не вспыхнул снова. В результате двух пожаров было полностью уничтожен один из цехов предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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