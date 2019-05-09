На окраине Омска тушат сильный пожар

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-09T11:40:59+03:00

Предприятие, где случилось ЧП, находится на Красноярском тракте

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Сообщение о крупном пожаре на предприятии по Краснодарскому тракту поступило сегодня, 9 мая, в 12.59.

– Пожарные подразделения выехали по повышенному номеру, – рассказали в пресс-службе областного МЧС. – На момент прибытия наблюдалось горение неэксплуатируемого здания. Площадь пожара 400 квадратных метров. В тушении принимает участие 41 человек, 8 единиц техники. В 13.48 пожар локализован.

По предварительным данным, пострадавших во время ЧП нет. Причины пожара будут установлены во время проверки.

Фото: пресс-служба областного МЧС

Фото: пресс-служба областного МЧС

ИСТОЧНИК KP.RU