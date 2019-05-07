Омич, спрыгнувший с Юбилейного моста, объяснил, что сделал это ради пиара

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-07T14:34:59+03:00

В Омске на видео сняли прыжок с моста омича в розовой пижаме. Фото: vk.com

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Напомним, сразу в нескольких омских пабликах появилось довольно странное видео. Молодой человек в розовой пижаме перелез через ограждение Юбилейного моста и, оттолкнувшись, прыгнул в Омь. Плюхнувшись в громким шлепком в воду, он быстро поплыл к берегу. Все происходящее снимали на видео его друзья.

По счастью, для прыгуна эта история осталась без последствий. Он не получил никаких травм. А позже объяснил, для чего решился на такой отчаянный шаг.

- В Омске совсем молодой мальчишка прыгнул с Юбилейного моста, - сообщает паблик «Голос Омска». - Он пояснил, что сделал это просто ради пиара. Он - блогер, и хочет внимания к своей персоне. Кто не досмотрел? Родители, учителя?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/707159" frameborder="0"></iframe> Прыжок с Юбилейного моста.

ИСТОЧНИК KP.RU