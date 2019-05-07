2019-05-07T07:32:08+03:00
Общество

В Омске на видео сняли прыжок с моста омича в розовой пижаме

Под крики очевидцев он выплыл на берег [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на видео сняли прыжок с моста омича в розовой пижамеВ Омске на видео сняли прыжок с моста омича в розовой пижамеФото: vk.com
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В социальных сетях накануне очевидцы выложили необычное видео. На нем видно, как молодой парень в розовой пижаме с капюшоном стоит за перилами Юбилейного моста. Его снимают на камеру и подбадривают его друзья. Неожиданно, он прыгает вниз. Несмотря на огромную высоту, омич всплывает и резво начинает плыть к берегу. По всей видимости, молодой человек не получил никаких травм.

Однако в комментариях омичи отметили, что прыгать с моста в этом месте очень опасно не только из-за большой высоты, внизу сохранились остатки старого моста и мусор, поэтому там можно напороться на куски арматуры. Зачем омич совершил такой рискованный поступок, пока неизвестно. Однако, очевидно, что он имел хорошую физическую подготовку.

Прыжок с Юбилейного моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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