В Омске на видео сняли прыжок с моста омича в розовой пижаме
В социальных сетях накануне очевидцы выложили необычное видео. На нем видно, как молодой парень в розовой пижаме с капюшоном стоит за перилами Юбилейного моста. Его снимают на камеру и подбадривают его друзья. Неожиданно, он прыгает вниз. Несмотря на огромную высоту, омич всплывает и резво начинает плыть к берегу. По всей видимости, молодой человек не получил никаких травм.
Однако в комментариях омичи отметили, что прыгать с моста в этом месте очень опасно не только из-за большой высоты, внизу сохранились остатки старого моста и мусор, поэтому там можно напороться на куски арматуры. Зачем омич совершил такой рискованный поступок, пока неизвестно. Однако, очевидно, что он имел хорошую физическую подготовку.
Прыжок с Юбилейного моста.
ИСТОЧНИК KP.RU