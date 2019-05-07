СЕГОДНЯ 06:45 2019-05-07T06:51:03+03:00

В Омске из-за подготовки к празднику автобусы в центре изменят маршрут Фото: vk.com

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Сегодня вечером, 7 мая, в Омске пройдет репетиция торжественного построения войск Омского территориального гарнизона в честь Дня Победы. Как мы уже сообщали, сегодня центр города будет перекрыт 19:30 до 24:00. Из-за ограничения движения изменится и схема движения общественного транспорта:

- движение автобусов маршрутов № 94, 500, 503 будет направлено в сторону поселка Амурский с улицы Красный Путь по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы, далее — по утвержденной схеме, в обратном направлении без изменения схем движения;

- движение автобусов маршрута № 73 будет направлено с улицы Красный Путь по улице Интернациональной, далее — по улице Ленина;

- движение автобусов маршрута № 62 будет организовано в обоих направлениях по улицам: Лермонтова, Юбилейному мосту, Партизанской;

- движение автобусов маршрута № 386 в обоих направлениях будет организовано по улицам: Орджоникидзе, Интернациональной, Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU