Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Омске: список

Традиционно, в преддверии 9 мая в Омске будут перекрывать дороги из-за праздничных мероприятий. «Комсомолка» публикует список перекрытых дорог на 9 мая 2019 года в Омске, о нем нам рассказали в городской администрации.

Ограничивать движение по некоторым улицам начнут уже с завтрашнего дня, 7 мая. Из-за тренировки торжественного построения войск Омского территориального гарнизона центральные улицы будут перекрыты.

7 мая с 19:30 до 24:00 ограничат движение по следующим улицам:

- улица Ленина (от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь);

- Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади);

- улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до улицы Красина);

- улица Тарская (от улицы Ленина до ул. Красина).

Еще несколько улиц в центре перекроют также 7 мая, с 21:00 до 24:00:

- правую сторону автодороги по улице Красный Путь (от ул. Фрунзе до ул. Интернациональной),

- улицу Чапаева (от ул. Певцова до ул. Красный Путь),

- улицу Коммунистическую (от ул. Певцова до ул. Красный Путь).

Основную часть улиц перекроют в Омске 9 мая, в день Победы.

9 мая с 09:30 до 12:00 перекроют движение по улице Маршала Жукова (от улицы 10 лет Октября до улице Лермонтова). Здесь будет проходить церемония возложения гирлянд и цветов к памятникам Д.М. Карбышеву и Г.К. Жукову.

С 08:00 до 16:00 будут закрыты:

- улица Красный Путь (от улицы Фрунзе до ул. Интернациональной);

- улица Чапаева (от улицы Певцова до улицы Красный Путь);

- улица Коммунистическая (от улицы Певцова до ул. Красный Путь);

- улица Интернациональная (от улицы Красный Путь до ул. Герцена);

- улица Орджоникидзе (от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной);

- улица Ленина (от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь);

- Банковский переулок (от улицы Певцова до Соборной площади);

- улица Ивана Алексеева (от Соборной площади до улицы Красина);

- улица Тарская (от улицы Ленина до улицы Красина).

Также ряд улиц будет закрыт из-за шествия «Бессмертный полк»

С 10:00 до 20:00 будут закрыты:

- улица Красный Путь (от улицы Кемеровской до улицы Фрунзе);

- улица Фрунзе (от улицы Герцена до моста имени 60-летия Победы);

- улица Герцена (от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы);

- улица Ленина (от площади Победы до Ленинградской площади);

- улица Думскую (от проспекта К. Маркса до улицы Ленина);

- улица Щербанева (от улицы Бударина до улицы Ленина);

- улица Партизанскую (от улицы Ленина до улицы Некрасова);

- улица Лермонтова (от проспекта К. Маркса до улицы Ленина);

- улица Броз Тито (от улицы Ильинской до ул. Ленина);

- улица Чкалова (от улицы Ильинской до улицы Ленина);

- Иртышская набережная (от Ленинградского моста до улицы Рождественского);

- автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади;

- автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 2 по Ленинградской площади;

- улица Циолковского (от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной);

- бульвар Победы (от дома № 5 по бульвару Победы до Иртышской набережной);

- бульвар Победы (от дома № 10 по бульвару Победы до Иртышской набережной);

- улица Ф. Крылова (от улицы Серова до Иртышской набережной).

В администрации отметили, что для участников шествия будут доступны все парковки и парковочные карманы, расположенные вдоль проспекта им. К. Маркса.

С 10:00 до 11:45 закроют:

- участок от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома № 1 по Ленинградской площади;

- правая сторона Ленинградского моста (на участке от Ленинградской площади в направлении улицы Енисейской до остановки общественного транспорта «Парк Победы»);

- Ленинградский мост (на участке улично-дорожной сети в районе остановки общественного транспорта «Парк Победы»)

Здесь пройдет торжественное шествие Омского областного отделения «Коммунистической партии Российской Федерации».