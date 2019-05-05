2019-05-05T08:40:01+03:00
Общество

«Ползла ночью по грязи 12 часов»: Омская пенсионерка, сломавшая ногу, рассказала, как из-за размытой дороги добиралась домой

Женщине пришлось ползти 4 километра
Станислав МУХИН
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Такие травмы у Нины Федоровны остались после той страшной ночи.Такие травмы у Нины Федоровны остались после той страшной ночи.Фото: ВКонтакте
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В страшную переделку попала жительница одной из деревень Нижнеомского района. А все из-за паводка, который размыл дороги в округе. Нина Федоровна пешком возвращалась домой - от одной до другой деревни 9 км. Дороги тут так развезло, что ни одна машина не проедет. На полпути женщина наступила на землю и под ней провалился кусок дороги, которую сильно подмыло. Пенсионерка сломала ногу. Вечерело, вокруг ни души, идти Нина Федоровна не могла. В итоге женщина приняла решение ползти до дома.

- Всю ночь ползла, где-то часов 12. Уже когда стало светать, я приползла в деревню. Меня соседка увидела, что я в таком виде посреди деревни. В машину посадили, отвезли домой, отмыли и вызвали скорую, - рассказала "Комсомолке" сибирячка.

В итоге с травмами ноги женщина оказалась в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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