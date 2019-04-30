«Поняла, что сломала ногу - выбора не было»: Омская пенсионерка из-за размытой дороги ползла домой 4 километра

Нина Федоровна Завьялова живет в глухой деревне Радищево в Нижнеомском районе. И вроде бы находится она всего в 150 километрах от Омска, но до ближайшего населенного пункта, в котором находится школа, почта, больница и магазины – 9 километров. От Радищево до Новотроицка 9 километров. Каждую весну эту дорогу из-за паводка размывает так, что не могут пробраться даже на тяжелых грузовиках. И многие жители постарше остаются просто отрезанными от цивилизации. Добраться сюда могут только спасатели на специальном транспорте.

Этой весной паводок традиционно вмешался в жизнь местных. С начала паводка и разлива рек, в деревне Радищево регулярные перебои с поставкой продуктов. Как рассказывают сельчане, им даже хлеб привозят в ограниченном количестве – говорят, чтобы они потерпели. Предприниматели и власти ждут, пока размытая дорога подсохнет, ведь доставлять продукты сложно и дорого.

Так выглядят дороги в районеФото: vk.com

Нина Федоровна живет одна – ее сын и дочь с внуками давно переехали в город. Но 56-летняя женщина помогает им как может: держит скот, выращивает овощи и фрукты на своем огороде. Все это она делает для детей и время от времени передает сумки с деревенскими продуктами в город. Так она хотела сделать и в этот раз. Знакомые довезли женщину до промоины - она находится примерно посередине между Радищево и Новотроицком. Дальше водители боятся соваться. Нина Федоровна сама перебралась на ту сторону промоины, затем добралась до Новотроицка, чтобы передать через знакомых продукты детям. Обратно женщина решила идти эти 9 километров бездорожья пешком .

- За три часа я до дома бы дошла. Это же не первый раз – у нас и до почты ходят пешком, и в банк ходят пешком, и даже за хлебом ходят пешком. Ведь дорогу совсем размыло. Я дошла до промоины и хотела ее перепрыгнуть, но земля обвалилась, и я услышала, как у меня хрустнула нога, - рассказала «Комсомолке» подробности того дня пенсионерка.

До дома Нине Федоровне оставалось идти еще около 4 километров. На улице уже начало смеркаться – было семь часов вечера. В округе совсем не было людей. Места глухие, людей мало, да и не выходят далеко деревенские уже в такое время без надобности. Сотовая связь в тех местах тоже редко ловит, да и свой телефон женщина оставила дома за ненадобностью. Дозвониться по нему в этих местах - большая удача.

Ситуация была патовая. Нина Федоровна лежала на дороге в грязи одна, не в силах идти. вокруг ни души и начало темнеть.

- Я поняла, что у меня перелом ноги. Решила ползти до дома оставшиеся 4 километра, выбора у меня не было. Всю ночь ползла, где-то часов 12. Уже когда стало светать, я приползла в деревню. Меня соседка увидела, что я в таком виде посреди деревни. В машину посадили, отвезли домой, отмыли и вызвали скорую.

ПОСТОЯННО ЖАЛОВАЛИСЬ НА ДОРОГУ

Но и визит докторов превратился в настоящую спецоперацию.

- Скорая-то не может к нам проехать, она у промоины меня ждала. Туда меня довезли соседи и передали спасателям, - говорит женщина.

Так выглядят дороги в районеФото: vk.com

У омички ободраны руки и коленки почти до костей. Ведь 4 километра она преодолела ползком на руках, по грязи и холодной воде. У женщины медики диагностировали перелом лодыжки в двух местах. Нине Федоровне наложили гипс, но она не стала оставаться в больнице и поспешила вернуться домой, ведь дома ее ждет большое хозяйство.

Нина Федоровна до сих пор не понимает, как так получилось. На дорогу местные жители жаловались уже не раз – каждую весну и осень дорога превращается в кашу, ее размывает в одном и том же месте. В этом году, по всей видимости, из-за быстрого таяния снега и большого потока воды, промоина оказалась огромной – около 3 метров в ширину. Женщина призналась, что дорогу в этом месте ремонтируют постоянно – засыпают песком или глиной. Но такой ремонт держится до первого дождя.

- А никто не занимается этими дорогами! Засыпят немного, а весной вода идет и все размывает. Там нужно трубы большие ставить, и только потом засыпать, но сказали денег нет на трубы, - призналась омичка.

В минстрое Омской области уже отреагировали на ситуацию и пояснили, что за эту дорогу отвечают местные власти.

- Автомобильная дорога местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления. Выполнить ремонт дороги возможно за счет субсидий из областного бюджета. Для этого администрации района необходимо подготовить пакет документов и принять участие в отборе муниципальных образований на предоставление субсидий местным бюджетам из дорожного фонда Омской области на ремонт автомобильных дорог, - рассказали чиновники.