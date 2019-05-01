Омскую яхту «Сибирь» спустили на воду для кругосветки в Арктику

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-01T09:04:00+03:00

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Омскую яхту «Сибирь» накануне спустили на воду для кругосветного путешествия, которое состоится уже в июле этого года. Старт путешествия команда планирует в Омске. Сейчас омичи активно готовятся к кругосветке, по словам главы фонда поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции» Сергея Щербакова подготовка идет в строгом соответствии с графиком. Спуск яхты на воду прошел в снежную и холодную погоду, накануне в Омске заметно похолодало. Однако участники экспедиции считают это хорошим знаком.

- Погода специально заранее готовит нас к Арктике и Антарктике, - написал щербаков у себя в Facebook.

Напомним, изначально в кругосветную экспедицию должна была пойти другая яхта – «Сила Сибири». Однако ее владелец предприниматель и депутат Валерий Кокорин сообщил, что судно после шторма у берегов Пальма-де-Майорки сильно повреждено и не сможет принять участие в экспедиции. После этого оперативно стали готовить к путешествию яхту «Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU