Яхту «Сибирь» готовят для кругосветного путешествия из Омска

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-25T12:50:59+03:00

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Яхта «Сибирь» на которой омичи совершат кругосветное путешествие к Антарктиде уже готовят к спуску на воду. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава фонда поддержки спорта «Сибирские парусные экспедиции» Сергей Щербаков.

- Сегодня выкатили «Сибирь» из эллинга. Это ещё один этап, правда, промежуточный перед спуском на воду. Но сейчас мы можем поставить мачты, смонтировать навес над рулевым (ходовую рубку), завершить все работы, которые не могли сделать в помещении. Спуск на воду наметили на 30 апреля, в полдень. Приглашаем всех желающих (не дай бог не успеем). Пока все идет по графику, - сказал Щербаков.

Напомним, изначально планировалось, что в кругосветное путешествие отправится другая яхта «Сила Сибири», владелец которой омский предприниматель и депутат Валерий Кокорин. Но судно Кокорина попало в шторм у берегов Пальма-де-Майорки, поэтому в кругосветное путешествие оно отправиться не сможет. Путешествие запланировано на июль 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU