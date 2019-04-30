Омич, который сжег 2-летнего внука в печи: Боюсь идти на зону

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-30T12:33:42+03:00

Тем временем, если его вину докажут мужчине придется провести за решеткой длительный срок

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«Комсомолка» передала вопросы в СИЗО для 54-летнего Александра Драненко. Мужчина, который в приступе белой горячке затолкал 2-летнего внука в горящую печь, рассказал, как теперь с этим живет. Мальчик скончался в реанимации и для его деда статью переквалифицировали на еще более тяжкую - убийство малолетнего с особой жестокостью.

Александр объяснил, что в тот страшный день много пил и ему что-то привидилось - что именно он сейчас даже не вспомнит. А вообще - маленького внука, который умер такой мучительной смертью, Драненко, по его словам, любил.

– Что почувствовали, когда узнали о его смерти?

– Шок. Когда сказали, что ребенок умер, очень расстроился. Плакал, - объяснил Драненко. Больше всего переживаю о дочери, как она там сейчас.

– Есть ли страх снова попасть на зону или там уже привычная обстановка? (Александр Драненко отбывал наказание за кражу и поддерживает отношения с бывшими сидельцами. С ними он и устраивал застолья. – Прим. авт.)

– Да, страх есть.

– Виделись ли после случившегося с семьей?

– Нет, меня вообще никто не навещает в СИЗО. Было бы хорошо, если бы мне передали сюда хоть какую-то одежду и «мыльно-рыльные» принадлежности.

Напоследок Александр Драненко передал сообщение для своей младшей дочери, сына которой он убил. Он попросил прощения и заявил, что сожалеет о случившемся.

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ИСТОЧНИК KP.RU