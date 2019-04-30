2019-04-30T11:35:46+03:00
Общество

Синоптики рассказали, почему Омск в конце апреля накрыл снегопад

В регионе выпало до 10 миллиметров осадков
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Синоптики рассказали, почему Омск в конце апреля накрыл снегопадСиноптики рассказали, почему Омск в конце апреля накрыл снегопадФото: vk.com
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Сегодня утром всех омичей ждал неприятный сюрприз. За ночь в Омске выпал снег, который не растаял, а лег на тротуары, дороги и зеленую траву. Еще вчера у нас в городе было около 22 градусов тепла, а уже сегодня в Омске утром было около -2 градусов. Социальные сети пестрят фотографиями удивленных омичей – снег в конце апреля все же необычное для Сибири явление. Оказалось, что за сутки в нашем регионе выпало до 10 миллиметров осадков, и всему виной стал циклон с Урала.

- На формирование погодных условий днем 29 и ночью 30 апреля на территорию Омской области оказывал влияние глубокий циклон с активными фронтальными зонами, который пришел в наш регион с Южного Урала. Вчера наблюдался сильный ветер со скоростью 25-27 метров в секунду и пыльная буря, ухудшение видимости. Наиболее интенсивные осадки в виде дождя и снега наблюдались по северу области. На территории нашего региона выпало до 10 миллиметров осадков за сутки, - рассказала «Комсомолке» начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС Елена Адаренко.

Однако по прогнозам синоптиков в ближайшие дни погода в Омске все же улучшится. Несмотря на то, что сегодня ночью обещают от -6 до – 11, уже завтра, 1 мая днем будет +4..+9 градусов. В последующие дни температура будет только подниматься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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