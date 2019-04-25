«Комсомолка» публикует видео из дома, где омич пытался сжечь в печи внука

СЕГОДНЯ 08:09 2019-04-25T08:09:28+03:00

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Напомним, ЧП случилось на самой окраине Омска - в СНТ «Птицевод» на Московке. У 53-летнего местного жителя Александра Драненко началась белая горячка и он пытался сжечь собственного внука в печи. Спасти мальчика смогли бабушка с соседкой. Сейчас малыш в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации в состоянии искусственной комы.

«Комсомолка» побывала на месте ЧП. Вокруг - ни души. Вероятно, остальные члены этой семьи находились на допросе у следователя. Места вокруг в основном нежилые. «Пейзаж» больше походит на декорации фильма ужасов: разбитая дорога, заброшенные постройки. Двор дома, где все произошло, завален каким-то хламом, посреди стоит полуразобранная «Газель». Напротив жутковатые качели из кресел, видимо, вырванных из этой машины. Не исключено, что это дед позаботился о своем маленьком внуке в минуту просветления.

Драненко долгое время были головной болью местного участкового и органов опеки. Семья состояла на учете. Но после того, как две дочери выросли, их оттуда сняли. То, что в этом жутком доме снова появился маленький ребенок, вероятно, никого не насторожило. Одно несомненно: благополучнее за это время семья не стала.

Тем временем, подозреваемого в случившемся задержали и на время расследования отправили в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/705175" frameborder="0"></iframe> Двор дома, где Александр Драненко, чуть не сжег внука в печи.Анна МИКУЛА

ИСТОЧНИК KP.RU